Inter, verso l’esordio con il Lecce: settimana di lavoro, attesa per Brozovic

L’Inter domani darà inizio alla settimana che porta all’esordio in campionato con il Lecce, fissato sabato 13 agosto alle ore 20.45 allo stadio “Via del Mare”. Inzaghi, dopo la debacle in amichevole con il Villarreal, intensificherà il lavoro in attesa di avere notizie su Brozovic

VERSO L’ESORDIO – L’Inter da domani, lunedì 8 agosto, darà inizio al lavoro in vista del Lecce, primo avversario in campionato sabato 13 agosto alle ore 20.45. Iniziare bene è importante per un sacco di motivi: acquistare fiducia, dare una sterzata dopo un precampionato deludente e mettersi subito in carreggiata. Simone Inzaghi sa che c’è ancora molto lavoro da fare, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva ma anche il coinvolgimento di Romelu Lukaku nella manovra (vedi articolo). Il tecnico, che spera in un altro difensore e ovviamente in nessuna cessione pesante, ha quasi l’intero gruppo a disposizione.

ATTESA – Quel quasi è ovviamente riferito a Marcelo Brozovic che ha accusato un piccolo problema al polpaccio (vedi articolo). Il croato non è stato schierato con il Villarreal e la speranza di tutti è che si tratti di un infortunio di poco conto. Le aspettative sono di averlo a disposizione subito ma da domani se ne saprà di più. Intanto Kristjan Asllani è in allerta.