Inter-Verona si gioca sugli esterni: attenzione alla destra dei nerazzurri

Inter-Verona sarà uno scontro di fasce. In particolare di una: i nerazzurri infatti vanno sulla destra, i gialloblù sulla sinistra.

GIOCO SULLE FASCE – Inter e Verona sono due squadre che sfruttano un modulo simile. Entrambe inoltre puntano alle corsie esterne nello sviluppo del gioco. In queste similitudini va sottolineato un incrocio curioso. Per i nerazzurri la fascia “forte” è la destra. Per i gialloblù la sinistra. Nella sfida di domenica quindi lo scontro sarà in una zona precisa del campo.

QUALITA’ – Per fascia “forte” intendo in primis la più sfruttata per imbastire le trame offensive. Il Verona va a sinistra il 43% delle volte. L’Inter a destra il 40%. La preferenza c’è ed è evidente. Il motivo è da ritrovarsi nella qualità degli esterni titolari. Hakimi e Dimarco sono elementi con spiccate doti offensive e capacità di produrre gioco sia palla al piede che con i movimenti. I loro numeri parlano chiaro. Ma anche gli altri giocatori attorno a loro alimentano la preferenza.

COMBINAZIONI – Hakimi combina con Barella e Lukaku. Dimarco con Miguel Veloso e Zaccagni. Non solo. Juric a volte sulla sinistra raddoppia, spostando Dimarco tra i difensori e inserendo Lazovic a centrocampo. Ottiene così una curiosa combinazione, un modulo a doppio esterno. Il prodotto delle giovanili dell’Inter infatti parte formalmente basso, ma si stacca dalla linea spesso e volentieri. Con Veloso a bilanciare la posizione. Insomma, in Inter-Verona dalla parte destra dei nerazzurri passerà molto della partita. Chi controllerà quella fascia avrà un vantaggio.