Inter col Verona senza due attaccanti? Rientro tardivo dalla sosta

L’Inter giocherà al rientro dalla sosta per le nazionali contro il Verona. Il problema però incombe e riguarda ancora una volta l’attacco, perché due giocatori non saranno a disposizione molto presto.

IMPEGNI NAZIONALI – 15 giocatori dell’Inter saranno fuori in questi giorni per gli impegni con le nazionali. Tanti in Europa, anzi la maggior parte visto che sono 12. Tre però dovranno affrontare viaggi non indifferenti e preoccupano gli attaccanti in particolare. Per Tajon Buchanan le partite con il Canada sono una notizia assolutamente positiva, perché ha bisogno di minuti e di campo per recuperare dall’infortunio. Per Mehdi Taremi e Lautaro Martinez l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è meno contento.

Inter-Verona con l’attacco spuntato? Una soluzione

SOLUZIONE – Mehdi Taremi giocherà la sua ultima partita della sosta martedì prossimo alle ore 15 italiane contro Kirghizistan. Sarà la gara valida per la qualificazione ai Mondiali del 2026, quindi anche piuttosto importante. Il calciatore verrà utilizzato sicuramente da titolare, ma avrà tempo per recuperare in occasione del match di sabato dell’Inter. Lautaro Martinez invece non avrà lo stesso tempo, perché dovrà giocare mercoledì notte alle 01 la gara tra Argentina e Perù. Forse riuscirà a fare un allenamento prima di Inter-Verona, ma è difficilissimo che parta dal primo minuto. La soluzione? Marcus Thuram è certo di iniziare visto che torna tra lunedì e martedì, al suo fianco ballottaggio tra Marko Arnautovic e Taremi.