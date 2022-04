Inter, Verona non più una sorpresa! Un dato condiviso con Milan e Napoli

L’Inter sabato alle 18.00 scende in campo a San Siro contro il Verona cercando di dare seguito alla vittoria pesantissima ottenuta sul campo della Juventus (QUI le ultime sui nerazzurri). I gialloblù di Tudor sono tutt’altro che semplici da affrontare e lo dicono anche i numeri: un dato è sorprendente oltre che condiviso con Milan e Napoli

SORPRESA – L’Inter sabato alle 18.00 è chiamata a dare seguito ai tre punti conquistati contro la Juventus a Torino affrontando il Verona di Igor Tudor a San Siro. La squadra gialloblù è tra le più belle sorprese della Serie A e certamente un avversario non semplice da affrontare. Già nella sfida di andata aveva messo in difficoltà l’Inter che poi vinse in rimonta grazie alle reti tutte argentine di Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Il Verona ha già giocato a San Siro quest’anno mettendo in difficoltà il Milan capolista: i gialloblù al 24′ erano già sullo 0-2 salvo poi crollare nel secondo tempo, sconfitti da un’autorete. La vita non è stata semplice nemmeno per il Napoli che all’andata è stato bloccato sull’1-1 al “Diego Armando Maradona”. Il Verona può vantare inoltre tre vittorie con Juventus, Roma e Lazio. Insomma, non vorrà di certo fare la vittima sacrificale.

Inter-Verona, la granitica difesa nerazzurra contro il prolifico attacco gialloblù

SORPRENDENTI – Parlando in numeri, i veneti condividono un sorprendente dato con Milan e Napoli, rispettivamente la prima e seconda della classe: un bottino di 56 gol segnati. Dato condiviso inoltre con l’ottimo Sassuolo di Alessio Dionisi. Il centravanti gialloblù, ovvero Giovanni Simeone, è terzo nella classifica marcatori a quota 16 reti, cinque in meno della coppia Ciro Immobile-Dusan Vlahovic nonché due in più di Lautaro Martinez e quattro in più di Edin Dzeko. Ottimo lo score anche di Antonin Barak e Gianluca Caprari, entrambi a quota 10 reti. La granitica difesa nerazzurra dovrà far fronte a un attacco prolifico nella speranza che gli attaccanti interisti ritrovino la vena realizzativa smarrita.