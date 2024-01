Inter-Verona è Inzaghi contro Baroni: bilancio a senso unico

Domani alle 12.30 si disputa Inter-Verona, ultima gara del girone di andata della Serie A 2023/24. Nel lunch match di San Siro, Simone Inzaghi affronterà Marco Baroni, tecnico dei veneti. Con un bilancio nettamente favorevole.

QUARTA VOLTA – Inter-Verona di domani chiuderà il girone di andata di Serie A per i nerazzurri. E sarà l’occasione per rivedere contro i due allenatori, Simone Inzaghi e Marco Baroni. Che alla vigilia del match stanno ancora sciogliendo alcune riserve sulle formazioni titolari (qui la probabile dell’Inter). Per i due tecnici sarà appena il quarto incrocio in carriera. Con un bilancio che finora sorride al piacentino.

MAGLIE DIVERSE – La prima sfida tra Inzaghi e Baroni prima di Inter-Verona di domani risale al 4 febbraio 2019, quando il primo allenava la Lazio e il secondo il Frosinone. I biancocelesti si imposero per 1-0 con gol di Felipe Caicedo, voluto da Inzaghi anche all’Inter, ma con fortune opposte (3 presenze e 0 reti). Poi una pausa di tre anni fino alla scorsa stagione. Quando Baroni siede sulla panchina del Lecce. Che contro l’Inter perde sia la gara di andata in casa (2-1 con rete all’ultimo secondo di Denzel Dumfries) sia quella di ritorno a San Siro (2-0, Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez). Tre sfide e altrettante vittorie per Inzaghi, che domani punta ad allungare il filotto.