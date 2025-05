Inter-Verona IN tre punti: Bisseck + 10 ma bastano Asllani e tanta gestione

Inter-Verona tiene ancora accesa una piccol(issim)a speranza tricolore prima di affrontare il Barcellona a San Siro ma Inzaghi sa che non dipende più da lui. Nella rubrica “Day After” di Inter-News.it analizziamo la situazione post-match in tre punti ben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la 35ª giornata di Serie A

MILANO – L’l’Inter di Simone Inzaghi, guidata dal vice Massimiliano Farris in panchina, non si lascia distrarre dal calendario. Il Barcellona, la Champions League e l’Europa possono aspettare, prima bisogna accorciare nuovamente la classifica in Italia. Missione compiuta contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti, così il secondo posto a quota 74 punti non permette alla capolista Napoli dell’ex Antonio Conte di festeggiare i suoi 77. A tre giornate dalla fine resta il pesante -3 dalla vetta. Analizziamo Inter-Verona (1-0) di Serie A in tre punti.

Alter Inter: formazione rimaneggiata che esalta le riserve

L’Inter sceglie la strategia del turnover totale. Perfino Inzaghi “riposa” (squalificato, ndr). E con l’allenatore il portiere, rimasto in panchina. Solo il difensoreè costretto agli straordinari, confermando la sua titolarità dopo Barcellona. Dieci undicesimi freschi bastano per batter l’Hellas Verona a San Siro con un rigore di, particolarmente brillante anche in cabina di regia al posto di(squalificato, ndr). Altro clean sheet per il dodicesimo, che continua a crescere nel ruolo di “portiere-regista difensivo”. Con l’1-0 di Inter-Verona arriva la risposta attesa dopo lo 0-1 di Lecce-Napoli

Inter-Verona esemplare: si può vincere anche in modo diverso

Giocare bene non sempre porta punti ma nemmeno giocare male a volte rappresenta una strategia vincente. L’Inter delle riserve, invece, gioca come sa. Come serve. Attenta in difesa, calma nell’impostazione della manovra e concreta al minimo per arrivare al risultato. La vittoria è frutto di un episodio, ovvero il rigore, ma le occasioni non mancano. E non sarebbero mancate in caso di tabellino fermo sul risultato di 0-0. Più che una partita dominata si può parlare di partita gestita. Bene. Esattamente ciò che serviva/serve/servirebbe all’Inter di Inzaghi in questa stagione una volta passata in vantaggio:

Inter-Barcellona vale mezza stagione: Inzaghi, sei pronto?

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale



La stagione dell’Inter non è finita a Barcellona né a Milano contro l’Hellas Verona. E magari non finirà a Milano nemmeno contro il Barcellona. Si riparte dal pareggio dell’andata. E si riparte per vincere, stavolta. O comunque passare il turno. La Finale di Champions League a Monaco di Baviera è l’obiettivo rimasto nel “controllo” nerazzurro. Lo Scudetto dipende [più] dal Napoli di Conte, la Champions League solo dall’Inter di Inzaghi. Non è più facile ma è l’unico stimolo rimasto… al momento. Inzaghi proverà a schierare la formazione-tipo recuperando (parzialmente…) anchein difesa e capitanin attacco. Basterà? Solo doposi penserà al resto: