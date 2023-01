Inter-Verona 1-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Verona ha visto il ritorno alla vittoria in Serie A dopo lo scippo di otto giorni fa a Monza. L’1-0 firmato Lautaro Martinez vale tantissimo a livello di classifica e conferma alcune tendenze statistiche.

TRE – Le partite a segno per Lautaro Martinez, che ha deciso Inter-Verona dopo le reti a Monza e Parma. È la terza volta in stagione che il Toro va in gol per tre incontri consecutivi, finora non è mai riuscito ad arrivare a quattro e questo vale per tutta la sua esperienza in nerazzurro (gli era capitato col Racing Club in Argentina tra febbraio e marzo 2018).

QUATTRO – I gol subiti in casa dall’Inter nelle nove partite interne di Serie A, di cui peraltro solo uno da André Onana (quello del Bologna il 9 novembre) e gli altri tre da Samir Handanovic (uno della Cremonese e due della Roma). Solo la Juventus ne ha incassati meno sul proprio campo, tre sempre in nove partite, e il dato è particolare visto che di contro la difesa nerazzurra è la peggiore in trasferta con venti reti al passivo come il già citato Bologna.

QUATTRO – Le presenze su altrettante partite nel 2023 per Roberto Gagliardini. Fino alla sosta di novembre il centrocampista aveva collezionato appena 267′ in nove spezzoni (mai per intero), adesso invece è a 244′ nel nuovo anno e con due gare di fila da titolare e per tutta la durata dell’incontro.

SEI – Le vittorie consecutive negli Inter-Verona giocati a Milano, serie iniziata il 23 settembre 2015 con un altro 1-0 firmato Felipe Melo. Questa è la terza partita di fila, peraltro, senza subire gol.

QUARANTATRÉ – Gli Inter-Verona in casa, senza mai aver perso. Quella di ieri è stata la vittoria numero trentuno contando tutte le competizioni, la ventisettesima nelle sole partite di Serie A.