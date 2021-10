Inter, ventiquattro ore di ottime notizie. Sia in campo che fuori

L’Inter, dopo essere tornata al successo contro l’Empoli, ha ufficializzato il rinnovo di Lautaro Martinez (vedi articolo). Una giornata importante per i nerazzurri, prima sul campo e poi fuori, con una firma tanto attesa dai tifosi.

TRE PUNTI – Ieri sera l’Inter è uscita dallo Stadio Carlo Castellani di Empoli con i tre punti in tasca e finalmente uno zero alla voce gol subiti. Dopo le due prestazioni da dimenticare contro Lazio e Juventus, per i nerazzurri serviva assolutamente un successo. Per restituire la giusta tranquillità all’ambiente e rimanere in scia delle due squadre che dettano il ritmo in classifica. La vittoria è arrivata, la porta difesa da Samir Handanovic è rimasta inviolata e l’Inter ha mostrato ottimi segnali anche nella fase più discussa finora, quella difensiva. Il test è da prendere con le pinze, perché l’Empoli non è un avversario di prima fascia e ha anche dovuto giocare in dieci uomini dal 52′. Può essere però un primo segnale che il vento è cambiato e i nerazzurri stanno ritrovando solidità, anche a livello mentale, dopo alcuni passi falsi preoccupanti.

Futuro all’Inter

NERO SU BIANCO – La vittoria di Empoli non è però l’unica notizia positiva delle ultime ventiquattro ore. Lautaro Martinez, autore dell’assist per il gol di Federico Dimarco, ha infatti siglato il contratto che lo legherà all’Inter fino al 2026 (vedi articolo). La firma era nell’aria da settimane e oggi è finalmente arrivata l’ufficialità che tutti i tifosi nerazzurri stavano aspettando. Un altro segnale importante dopo un’estate difficile sul fronte delle uscite. Un talento dal futuro luminoso sceglie l’Inter per il prosieguo della sua carriera e questa è forse la notizia migliore degli ultimi mesi. E presto non sarà l’unica (vedi articolo). Ora Lautaro Martinez vuole tornare anche a firmare i successi dei nerazzurri in campo, ritrovando la via della rete già a partire dalle prossime gare.