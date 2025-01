Inter a Venezia con la (mancata) seconda squadra Under-23

Inter costretta a reagire dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana e il primo impegno porta a Venezia ma con uno sguardo anche alla… seconda squadra Under-23. Quella ancora da allestire e anche quella che non ha mai visto la luce a causa di una diversa strategia aziendale

MILANO – Periodo di riflessioni ma anche di rivoluzioni in casa Inter, che è impegnata a organizzare l’allestimento della seconda squadra Under-23 in Serie C per la prossima stagione. L’obiettivo è raggruppare un insieme di prodotti del vivaio nati dal 2003 in poi. I nomi non mancano, anche se quelli attualmente sotto contratto sono nati perlopiù tra il 2004 e il 2006. Il numero di operazioni in uscita dal vivaio negli ultimi anni senza passare dalla Prima Squadra, restandoci, è così elevato da dover seguire i principali talenti altrove. Una delle mete scelte è Venezia, dove l’Inter sarà protagonista nel weekend. Per questo la partita sarà motivo di doppia analisi in casa nerazzurra. Quella interna, in ottica presente. E quella esterna, in ottica anche futura.

Venezia-Inter a tinte nerazzurre: Di Francesco con i talenti mancati a Inzaghi

VENEZIA NERAZZURRO – Nel 3-5-2 del Venezia di Eusebio Di Francesco è possibile trovare tanta Inter senza andare necessariamente a Milano. E la dimostrazione si avrà proprio a Venezia, domenica 12 gennaio 2025, a partire dalle ore 15:00. La 20ª giornata di Serie A, che equivale alla prima del girone di ritorno, vedrà l’Inter di scena in laguna. Allo Stadio “Pier Luigi Penzo” è in programma Venezia-Inter, che è una sorta di sfida testacoda tra chi punta a (ri)vincere lo Scudetto e chi a evitare la retrocessione in Serie B. L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata a una reazione dopo la delusione nella Finalissima di Supercoppa Italiana a Riad (Arabia Saudita). Qualche cambio di formazione è previsto ma nulla che possa mettere a rischio la preparazione della partita in sé. A Venezia ci si accontenterà di replicare l’1-0 andato in scena Milano poco più di due mesi prima. Attenzione, però, proprio all’importante quota interista in quel di Venezia…

Calciomercato Inter: le operazioni fatte con il Venezia nell’ultima sessione

PRODOTTI DEL VIVAIO – In occasione di Venezia-Inter, oltre ai tre punti, è importante osservare i progressi dei talenti in campo agli ordini del tecnico Di Francesco. Talenti da Inter Under-23. Riflettori puntati su Filip Stankovic, portiere serbo classe 2002 che – salvo “sorprese” – il Venezia sicuramente riscatterà a fine stagione. Un’operazione in prestito che l’Inter vuole continuare a tenere sotto la sua lente. In porta Filip Stankovic, fratello di Aleksandar (centrocampista classe 2005 in prestito al Lucerna), e sulla fascia sinistra Franco Carboni, fratello di Valentin (centrocampista classe 2005 in prestito all’Olympique Marsiglia). L’esterno sinistro argentino classe 2003 sta iniziando solo ora a ritagliarsi il suo spazio da quinto sinistro nel 3-5-2 arancioneroverde. Il prestito con diritto di riscatto e controriscatto è totalmente sotto il controllo dell’Inter. Infine ecco Gaetano Oristanio, centrocampista italiano classe 2002 che il Venezia ha già fatto suo ma l’Inter conta di rientrarne in controllo, se necessario. E non ci sono dubbi sul fatto che Oristanio, anche in ottica Nazionale Italiana, sia il talento più interessante di questo gruppo.

Seconda squadra Inter Under-23: la nuova occasione per le prossime generazioni

ESEMPIO IN CASA – I giovani Filip Stankovic, Franco Carboni e Oristanio “guidati” dall’esperto Alfred Duncan, centrocampista ghanese classe ’93 che in Venezia-Inter non sarà dela partita causa infortunio. Duncan, che vanta 4 presenze in Prima Squadra nella stagione 2012/13 tra Serie A (3) e Coppa Italia (1), è uno dei profili più interessanti usciti dal Settore Giovanile dell’Inter negli ultimi quindici anni. Stessa età e generazione di Raffaele Di Gennaro, attuale terzo portiere nerazzurro. I ragazzi di Andrea Stramaccioni non hanno scritto pagine di storia nerazzurra ma hanno saputo ritagliarsi uno spazio nel calcio dei grandi. Basti pensare che lo stesso Duncan – tra Inter (4), Livorno (55), Sampdoria (27), Sassuolo (130), Fiorentina (126), Cagliari (19), Venezia (12) e ovviamente Ghana (10) – è vicino a totalizzare 400 presenze tra i professionisti. Un bel bottino. Filip Stankovic, Franco Carboni, Oristanio e lo stesso Duncan hanno perso il “treno” della seconda squadra ma i talenti dell’attuale Settore Giovanile nerazzurro sognano di iniziare a essere protagonisti nell’Inter Under-23 a breve termine: il progetto è in fase di preparazione. L’obiettivo a lungo termine per tutti è la promozione in Prima Squadra agli ordini di Inzaghi.