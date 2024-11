Inter-Venezia, chance per Correa? L’ipotesi che Inzaghi potrebbe contemplare

In Inter-Venezia il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi potrebbe decidere di schierare a partita in corso l’attaccante argentino Joaquin Correa, al momento non ancora impiegato a San Siro.

LA SUGGESTIONE – L’Inter ospiterà il Venezia nell’undicesima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri si auspicano di confermare il successo dell’ultima gara, vinta 3-0 contro l’Empoli allo Stadio Castellani, mischiando qualche pedina in vista della prossima sfida di Champions League contro l’Arsenal. In tal senso, Simone Inzaghi potrebbe ricorrere a Mehdi Taremi dal primo minuto, con Marcus Thuram o Lautaro Martinez a partire dalla panchina. Mentre per quanto riguarda Joaquin Correa, un’opzione è possibile soprattutto a partita in corso.

Inter-Venezia, Correa pronto alla ‘prima volta’ in stagione?

LA PRIMA – Correa non ha finora disputato neppure un minuto in un match giocato a San Siro, se si considera soltanto questa stagione. Probabilmente al fine di preservare il classe 1993, il tecnico Inzaghi ha deciso di impiegarlo nel secondo tempo soltanto contro Monza, Udinese e Roma. Dopo le tre trasferte, in cui il Tucu ha giocato per alcuni sprazzi, si potrebbe assistere a una “prima volta” fin qui evitata. Quella al Meazza.

L’ATTESA – Il match contro il Venezia potrebbe essere l’occasione giusta, a patto che l’umore dello stadio lo consenta, per vedere Correa calcare nuovamente il campo di San Siro. Inzaghi ha dimostrato di contare sul suo profilo anche nel caso in cui una partita non sia stata ancora sbloccata, come avvenuto in occasione della gara di Monza. Ora non resta che attendere il momento in cui il tecnico piacentino riterrà opportuno metterlo nuovamente alla prova di fronte ai suoi tifosi.