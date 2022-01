Inter-Venezia, Brozovic tra i tre diffidati di lusso: un rischio da evitare

Inter-Venezia è la sfida che con ogni probabilità si giocherà domani alle ore 18.00 a San Siro, a meno che la situazione Covid-19 dei veneti non peggiori ulteriormente. Inzaghi ritrova i titolari dal 1′ (QUI le ultime), ma deve stare attento a tre diffidati di lusso in vista del derby con il Milan

NON A RISCHIO – Inter-Venezia ora come ora non è a rischio. I positivi al Covid-19 della squadra veneta sono meno di 9 e dunque la partita si può disputare, ma per avere la certezza bisognerà attendere il prossimo giro di tamponi. In ogni caso la squadra di Simone Inzaghi si sta preparando per il match, che vedrà il rientro dal 1′ di tutti i titolari dopo la sfida di Coppa Italia con l’Empoli.

DIFFIDE PESANTI – Torna al suo posto anche Marcelo Brozovic, assente con l’Empoli per via di una vecchia squalifica. Il croato contro il Venezia sarà un osservato speciale per via di una diffida molto pesante. Dopo la sosta, infatti, l’Inter sfiderà il Milan in un derby di alta classifica. Il croato non è l’unico diffidato di lusso, gli altri due sono Lautaro Martinez e Arturo Vidal. Inzaghi saprà di certo come preservare almeno uno dei due centrocampisti per non rischiare di giocare contro i rossoneri con un reparto qualitativamente e numericamente ridotto. La diffida di Lautaro non è da meno, soprattutto alla luce dell’infortunio di Joaquin Correa che riduce le alternative in attacco. Servirà molta attenzione.