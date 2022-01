Inter-Venezia 2-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Venezia si è decisa al 90′, con il gol di Dzeko, e ha permesso ai nerazzurri di andare alla sosta per le nazionali in testa alla classifica a prescindere da Milan-Juventus di stasera. I dati statistici del match di ieri sottolineano la ritrovata vena realizzativa del bosniaco.

NOVE – I gol di Edin Dzeko in questa Serie A. Quello che ha deciso Inter-Venezia al 90′ è però soltanto il secondo nelle ultime tredici giornate: l’altro nello 0-3 alla Roma del 4 dicembre. In casa in campionato l’attaccante non segnava dalla partita alla Juventus del 24 ottobre.

NOVE – Le giornate dopo cui l’Inter è tornata sotto nel punteggio. Non accadeva dal 21 novembre contro il Napoli, quando Piotr Zielinski aveva trovato lo 0-1 al 17′: poi fu vittoria per 3-2. Curiosità: all’epoca non si era ancora giocata l’andata contro il Venezia (sfidato la giornata dopo), particolarità data dal nuovo calendario asimmetrico.

QUATTORDICI – I gol di testa realizzati dall’Inter in queste ventitré giornate di Serie A. Nessuno ha fatto meglio in campionato, con un’ennesima conferma dello strapotere fisico e nel gioco aereo.

SEDICI – I punti conquistati da posizione di svantaggio in questo campionato. Su sette volte in cui la squadra di Simone Inzaghi è andata sotto Inter-Venezia è la quinta vittoria, poi un pareggio (quello con l’Atalanta del 25 settembre) e l’unica sconfitta (il 3-1 con la Lazio del 16 ottobre).

VENTUNO – Gli anni passati dal precedente Inter-Venezia giocato al Meazza. Anche lì, il 16 settembre 2001 per la terza giornata di Serie A, la partita finì 2-1 e fu risolta allo scadere. Dopo il pareggio di Filippo Maniero all’89’, che riprese il vantaggio di Mohamed Kallon su rigore a un quarto d’ora dal termine, fu Adriano Leite Ribeiro a trovare l’acuto vincente al 93′ per il suo primo gol ufficiale in Italia.