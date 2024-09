L’Inter e le varie opzioni per l’attacco: Inzaghi consapevole di una realtà. Il punto

L’Inter può contare su 4 attaccanti tutti potenzialmente titolari, nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi, più un quinto finora non utilizzato come Joaquin Correa.

VARIE FRECCE – L’Inter di Simone Inzaghi è atteso da una serie di incontri più o meno probanti divisi in 7 giorni. Dopo la sfida con il Monza del 15 settembre, i nerazzurri se la vedranno contro il Manchester City in Champions League e il Milan in Serie A. Tale fase intensa della stagione consentirà al tecnico piacentino di ricorrere a un possibile turnover in varie zone del campo, tra cui quella d’attacco. Considerando che il capitano Lautaro Martinez sia tornato dalla sosta per le Nazionali soltanto ieri 12 settembre, tale ragionamento acquisisce ancora più valore.

Inzaghi ragiona su quali carte giocare: Monza e poi due big match per l’Inter!

VARIE OPZIONI – In occasione della sfida con i brianzoli, l’Inter potrebbe schierare dal primo minuto Mehdi Taremi accanto a Marcus Thuram. Tale coppia è già stata sperimentata da Inzaghi nel match contro il Lecce, nel cui contesto l’iraniano ha dato prova delle sue qualità nel creare gioco e nel farsi trovare pronto in area di rigore. Essendosi trattata della sua prima partita da titolare, con i nerazzurri, quello cui abbiamo potuto assistere è stato solo un assaggio delle sue abilità offensive. Queste ultime potrebbero essere osservate, contro il Monza, anche in un eventuale attacco a sorpresa con Marko Arnautović. Ipotesi, quest’ultima, difficilmente applicabile da Inzaghi per la sfida di Monza, tenuto conto del fatto che il piacentino raramente rivoluziona un reparto del campo da una partita a un’altra.