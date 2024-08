L’Inter vara le tre punte ‘d’emergenza’! Soluzione fattibile col mercato?

Ieri l’Inter per qualche minuto ha giocato con tre attaccanti veri, trovando peraltro in quel periodo l’illusorio vantaggio sul Genoa. Una soluzione che bisognerà vedere se in futuro troverà altri momenti.

LA SITUAZIONE – È il 75′ di Genoa-Inter e Simone Inzaghi fa entrare Mehdi Taremi, al suo esordio ufficiale in maglia nerazzurra. Tutti pensano che a uscire sia Lautaro Martinez, che non ha nemmeno dieci giorni di allenamenti sulle spalle ed è visibilmente in ritardo di condizione. Invece il numero che spunta sulla lavagna luminosa è il 20, di Hakan Calhanoglu. Non è un errore: Inzaghi vara le tre punte, con Taremi che si mette assieme al Toro e a Thuram. Una soluzione che dà subito i suoi frutti.

Genoa-Inter, tre punte per il secondo gol

LO SVILUPPO – Passano sette minuti dal cambio e l’Inter si porta in vantaggio, illudendosi di aver risolto la pratica Genoa. Lo fa con Thuram, uno dei tre attaccanti, ma anche con Davide Frattesi che nel frattempo era rimasto nei due di centrocampo, ma con licenza di inserirsi. Il lungo check del VAR porta a un’attesa di qualche minuto prima di vedere il gol convalidato, con Inzaghi che nel frattempo aveva Benjamin Pavard pronto per Yann Bisseck. Avesse subito fatto la sostituzione magari si sarebbe evitato l’episodio costato il 2-2 all’Inter, invece attende e poi cambia. Togliendo Lautaro Martinez (86′) per inserire Kristjan Asllani e ripristinando il 3-5-2 consueto.

Il mercato può venire in soccorso di Inzaghi per dare la soluzione fissa

HA FUNZIONATO – Le tre punte sono quindi diventate una soluzione d’emergenza per mettere il risultato a proprio favore. Un qualcosa che, nei precedenti tre anni di Inzaghi all’Inter, non si era praticamente mai visto. Perché al massimo si era aggiunto Alexis Sanchez a Thuram e Lautaro Martinez l’anno scorso, ma col cileno da trequartista in un 3-4-1-2. Ora invece il tecnico ha optato per il tridente pesante, che è una soluzione che può funzionare in certi casi. Sperando, ovviamente, che non ce ne sia bisogno così spesso perché vorrebbe dire che le partite vanno via più tranquille. Ma qui entra in gioco il mercato. Fare il tridente col reparto attuale è quasi impossibile, perché non dà opzioni alternative. Liberandosi di Joaquin Correa, anche più di Marko Arnautovic, l’Inter avrebbe spazio per un innesto di fine sessione. E nel caso anche Federico Chiesa potrebbe diventare d’attualità nell’immediato.