Inter-Urawa Reds, Luis Henrique ha un’ambizione! Segnali incoraggianti

Inter-Urawa Reds si disputerà oggi 21 giugno alle ore 21 allo Stadio Lumen Field di Seattle. Tra i protagonisti più attesi vi è indubbiamente Luis Henrique, pronto alla prima da titolare.

LA SFIDA – Inter-Urawa Reds è il match valido per la seconda giornata del Gruppo E del Mondiale per Club. La formazione nerazzurra arriva alla gara dopo il pareggio – con rimpianti – rimediato contro il Monterrey, dal quale è emersa una convinzione: il tecnico Cristian Chivu non ha preconcetti, la sua apertura a cambiare dall’inizio o a corso d’opera ne è un tratto distintivo degno di nota. Parlare di cambiamento significa non soltanto ipotizzare un nuovo sistema di gioco, ma anche dare spazio a calciatori nuovi – senza il timore dei rischi insiti nell’inserimento immediato. Un esempio evidente, in questo senso, è quello di Luis Henrique.

Luis Henrique e l’occasione in Inter-Urawa Reds: con Chivu i piani sono chiari!

LA PRIMA – Il brasiliano dovrebbe occupare la casella lasciata sguarnita da Denzel Dumfries, alle prese con un problema fisico che dovrebbe essere del tutto risolto prima del prossimo match contro il River Plate. Luis Henrique, entrato a partita in corso contro il Monterrey, ha dato prova delle sue qualità “eccezionali” in fase offensiva – rispetto agli altri compagni di reparto. Con Chivu sulla panchina del Club nerazzurro, il brasiliano ambisce a offrire una versione “bailada” – ma non troppo offensiva – del ruolo di esterno destro al fine di arricchire le soluzioni nello scacchiere del tecnico rumeno. Con il match contro l’Urawa Reds a poter dare un assaggio di quest’innovazione in potenza.