Inter-Urawa, il messaggio per Chivu arriva dal quarto d’ora finale!

L’Inter ha vinto contro Urawa con il risultato di 2-1 ma ha rischiato fino agli ultimi minuti di non ottenere i tre punti. Il messaggio per Cristian Chivu arriva proprio dal quarto d’ora che ha portato al successo.

PROVE – Questo è il momento delle prove e Cristian Chivu lo sta sfruttando al massimo con i pochi elementi a disposizione. I tanti infortunati sono un limite per il lavoro del tecnico, che cerca delle nuove soluzioni oltre il 3-5-2 ereditato da Simone Inzaghi. Nelle prime due partite del girone E del Mondiale per Club, addirittura dal primo minuto in Inter-Urawa, Chivu ha optato per un rivoluzionario 3-4-2-1. Nicola Zalewski e Sebastiano Esposito dietro Lautaro Martinez. E come è andato l’esperimento? Con il giocatore polacco molto bene, perché ha dato profondità ed è stato il più pericoloso del primo tempo. C’è però un problema che va risolto se si vuole continuare su questa via.

Inter-Urawa, problema chiaro per Chivu! La soluzione da “fuori”

PROBLEMA – Nel giro di 90 minuti si sono visti tutti i difetti di una squadra mono-ritmo e senza fantasia né a centrocampo né in attacco. Non c’è un singolo giocatore che prova la giocata di fino o il dribbling per liberarsi dalla marcatura. Contro 4-4-2 fissi come quello dell’Urawa rimane complicato attaccare e questo problema esiste da anni. Inzaghi ha ovviato con i cambi di posizione e la fluidità dei movimenti dei difensori e degli esterni, Chivu vuole provare in un altro modo.

SOLUZIONE – Il quarto d’ora finale racconta perfettamente il modo in cui Chivu vorrebbe risolvere il problema. I giocatori sono la soluzione, le caratteristiche nelle corde di alcuni talenti che vanno sfruttati al 100%. Uno di questi è Valentin Carboni, che nei minuti in campo ha preso palla e si è messo sulle spalle grandi responsabilità. Ha dribblato, ha calciato due volte da fuori area e il gol è stato solo la ciliegina sulla torta di un ottimo ingresso. All’Inter servono rinforzi dal mercato e servono soprattutto sulla trequarti, dove il possesso si ferma e le soluzioni faticano ad arrivare. Con i soli cross (49 ieri) è complicato scardinare anche difese come quella modesta dell’Urawa.