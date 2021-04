Inter, uno sguardo al futuro: il possibile mercato della squadra di Conte

L’Inter continua spedita la sua corsa verso lo scudetto. In attesa di conoscere il responso sul campo, uno sguardo al futuro dei nerazzurri e sui possibili rinforzi per la prossima stagione

CHIAREZZA – L’Inter sta proseguendo, in maniera quasi netta, il percorso verso lo scudetto. Un percorso positivo, figlio di un gruppo coeso e di qualità, cementato benissimo dal lavoro di Antonio Conte. Ma cosa riserva il futuro per la squadra nerazzurra? Il primo aspetto da chiarire è quello della guida tecnica: Conte, nel post partita di Inter-Verona, ha manifestato la volontà di rimanere, nonostante un contratto in scadenza nel 2022. In tal senso sarà decisivo l’intervento di Zhang, che dovrebbe chiarire gli obiettivi futuri della proprietà per l’Inter.

OBIETTIVI – Una volta messo a posto il discorso guida tecnica, la dirigenza potrà concentrarsi sulle criticità della rosa. L’obiettivo principale è un attaccante, che possa far rifiatare Lukaku e Lautaro Martinez, spremuti fino all’osso dal tecnico e non sempre sostituiti al meglio da Sanchez. I nomi sono quelli di Muriel, pezzo pregiato dell’Atalanta, e Dzeko, che potrebbe lasciare la Roma a fine stagione. Entrambi sarebbero un deciso upgrade per il reparto offensivo e per una squadra che, per stessa ammissione del tecnico, ha come obiettivo quello di far bene anche in Champions League.

CENTROCAMPO – Il focus si sposta poi sul centrocampo: da capire il futuro di Vidal, voluto fortemente da Conte, ma che non ha brillato nel corso della stagione. Da monitorare anche la situazione relativa a Sensi, spesso alle prese con infortuni e che sembra non far parte del progetto di Conte, nonostante, negli ultimi match, abbia ricominciato a trovare spazio. Il sogno, per la mediana, resta Rodrigo De Paul, tuttocampista dell’Udinese, protagonista dell’ennesima stagione di alto livello.