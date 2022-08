Inter, l’unione fa la forza: il gruppo è la vera arma in più nella lotta Scudetto

L’Inter ha un’arma in più nella corsa allo Scudetto: il collettivo. I giocatori nerazzurri recentemente hanno dimostrato più volte di essere un vero gruppo. E l’esultanza dopo il gol vittoria contro il Lecce ne è un’ulteriore testimonianza significativa.

GRUPPO SOLIDO – L’Inter riesce a strappare la vittoria all’ultimo minuto contro il Lecce grazie al gol di Denzel Dumfries. Un aspetto da evidenziare, e che alla lunga può rivelarsi davvero importante, è l’esultanza collettiva al gol. Tutti ad abbracciare il numero 2 nerazzurro, compresi Simone Inzaghi (vedi focus) e staff al seguito. I nerazzurri hanno più volte dimostrato di essere un gruppo solidissimo. Anche lo scorso anno. Nella memoria degli interisti vivono ancora le immagini di Nicolò Barella che consola Federico Dimarco e Lautaro Martinez dopo l’inutile vittoria contro la Sampdoria dello scorso anno, che non è bastata per aggiudicarsi lo Scudetto, vinto dal Milana Reggio Emilia. Se i nerazzurri vogliono lottare per obiettivi importanti ed essere competitivi fino alla fine, il gruppo sarà una componente fondamentale. L’unione fa la forza e in questo caso può far vincere i trofei. Come quello Scudetto sfuggito per pochissimo lo scorso anno e che torna a essere il principale obiettivo stagionale dopo Lecce-Inter.