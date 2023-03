Inter, l’unico giocatore in rosa a saper saltare l’uomo sai chi è? Carboni!

L’Inter creda di più al giovane Carboni, nuovamente convocato con l’Argentina. Il baby argentino è l’unico della rosa nerazzurra a saper saltare l’uomo. Inzaghi abbi coraggio

ALTRO PREMIO − Valentin Carboni merita più spazio! Ad invocarlo (implicitamente) è Lionel Scaloni. Il talento dell’Inter, non ancora maggiorenne (18 anni domenica) è stato nuovamente convocato dalla nazionale argentina. Un premio per il baby centrocampista offensivo della Primavera di Chivu e della Prima squadra di Simone Inzaghi. Ma ora, occorre che questo premio valga anche in campionato. Al momento, Inzaghi lo ha utilizzato col contagocce: cinque presenze tra Serie A e Champions League per un totale di 24′ minuti complessivi. Pochissimo. Soprattutto per un motivo semplice: all’Inter, Carboni serve! Perché? Facile, è l’unico giocatore della rosa di Inzaghi a saper saltare l’uomo e creare superiorità.

Inter ultima per dribbling? L’imprevedibilità è in panchina

CORAGGIO − Carboni è considerato da molti un vero e proprio crack del calcio argentino. E non è un caso che a nemmeno 18 anni ha già ricevuto per ben due volte la convocazione del CT Scaloni e svariate convocazioni con la prima squadra dell’Inter. Ma perché Inzaghi non lo considera di più? In un’Inter priva di giocatori di fantasia ed estro ma con molti interpreti di corsa e forza fisica, la qualità di Carboni potrebbe diventare una risultante utile per rendere meno prevedibile gli attacchi nerazzurri. Inzaghi abbi più coraggio nel puntare sul giovane argentino. Non possono bastare 2-5′ per incidere. Buttarlo nella mischia già dal primo minuto o subito dopo l’ora di gioco non deve essere vista a tutti gli effetti come una mossa azzardosa. Inzaghi prenda esempio anche dai colleghi Allegri o Pioli, che nei momenti di difficoltà hanno deciso di fare affidamento sui giovani per ridare slancio alla propria banda (i vari Thiaw, Miretti, Fagioli). È vero, i 17 anni di Carboni non sono da sottovalutare, ma i giovani bravi si devono far giocare.