Inter Under-23 tra realtà e utopia: come sarebbe la rosa (di Chivu)

L’Inter Under-23 è una squadra che oggi – purtroppo – non esiste ma potrebbe esistere tranquillamente in Serie C. A giudicare dal numero di giovani controllati, in uscita dal proprio vivaio ma non solo, la seconda squadra interista non è utopica come potrebbe sembrare. Vediamo insieme quale sarebbe oggi la rosa completa a disposizione del tecnico… Chivu

SQUADRA B – Il percorso degli ormai ex Primavera e soprattutto il rientro alla base dei giovani ceduti in prestito nella passata stagione fa paura. Nel senso numerico del termine. L’Inter si ritrova come ogni estate con una rosa extra large, che Simone Inzaghi – ovviamente – non allenerà nel suo complesso. Il lavoro del Direttore Sportivo Piero Ausilio in queste prime settimane di calciomercato sarà principalmente piazzare gli esuberi. Nuovamente in prestito alla ricerca di maturazione calcistica e/o a titolo definitivo per generare plusvalenza. La fase della programmazione della nuova stagione sicuramente più pesante dal punto di vista progettuale. E dopo il passaggio di Roberto Samaden all’Atalanta – che è pronta a replicare il modello Juventus – sorge spontanea una domanda: e se l’Inter avesse allestito in tempo l’Under-23? O meglio, come giocherebbe oggi l’Inter Under-23 in Serie C? Proviamo a ipotizzare una rosa di venticinque calciatori, tutti nati dopo il 31 dicembre 2000, dei quali l’Inter è ancora oggi proprietaria dei cartellini. Ovviamente con l’idea di replicare, quanto più possibile, il 3-5-2 attuato dalla Prima Squadra di Inzaghi. Le opzioni interne non mancano di certo. Analizziamole insieme.

La rosa (virtuale) dell’Inter Under-23 di Chivu

DIFESA – La seconda squadra dell’Inter sarebbe allenata senza dubbio da Cristian Chivu, promosso dopo il biennio alla guida dell’Under-19 in Primavera 1. In porta il numero uno sarebbe Filip Stankovic (2002), di rientro dal Volendam e già in odore di Serie A. Infatti sarebbe un lusso per la categoria. A completamento del pacchetto dei portieri ecco William Rovida (2003), via Carrarese, e Nikolaos Botis (2004), pronto al salto di categoria. In difesa riecco Edoardo Sottini (2002), in cerca di riscatto dopo la stagione tra Triestina e Avellino. Stesso discorso per il coetaneo Andrea Moretti, di rientro dalla Pro Sesto. Promozione certa per Alessandro Fontanarosa (2003) con altri tre compagni di reparto guidati da Chivu nell’ultima stagione: i classe 2004 Stefano Di Pentima, Samo Matjaz e Sheriff Kassama, quest’ultimo rientrato al Monza dopo il prestito ma ancora sotto la lente nerazzurra. Un reparto molto fisico.

Mix di giovani scuola Chivu con e senza esperienza PRO

CENTROCAMPO – Sulla fascia destra la coppia formata da Tibo Persyn (2002), ex FC Eindhoven, e ovviamente Mattia Zanotti (2003), attualmente in uscita. Invece, sulla fascia sinista ecco Franco Vezzoni (2001), rientrato dalla Pro Patria, con Andrea Pelamatti (2004). In mezzo al campo l’elemento più interessante sarebbe la mezzala Giovanni Fabbian (2003) dopo l’ottima stagione in Serie B con la maglia della Reggina. Titolare al centro Aleksandar Stankovic (2005) con Ebenezer Akinsanmiro (2004) sull’altro lato, entrambi già osservati speciali da Inzaghi. Insieme al figlio d’arte e alla stellina nigeriana un trio ex Primavera: l’ex capitano Mattia Sangalli (2002) dal Trento con il coetaneo Niccolò Squizzato dal Renate, più Francesco Nunziatini (2003) dal San Donato Tavarnelle. Un reparto sicuramente tatticamente completo e tecnicamente ben assortito.

Missione Inter per ottimizzare l’uscita dal Settore Giovanile

ATTACCO – Reparto offensivo di qualità con il talento Gaetano Oristanio (2002), che si rivedrà ad Appiano Gentile dopo la biennale esperienza olandese al Volendam. Altro profilo ibrido Nikola Iliev (2004), a cui il Primavera 1 sta già stretto. La stella non può che essere Valentin Carboni (2005), già aggregato da Inzaghi in Prima Squadra ma non ancora lanciato definitivamente nel calcio professionistico. Per quanto riguarda i centravanti puri, eccone tre dall’Under-19 di Chivu: i classe 2004 Dennis Curatolo e Jan Zuberek, ma soprattutto il classe 2005 Pio Esposito, per il quale l’Inter Under-23 sarebbe la rampa di lancio ideale. Ancor di più dopo aver visto l’avventura post-Prima Squadra del fratello Sebastiano, classe 2002 momentaneamente rientrato agli ordini di Inzaghi. Ecco quale sarebbe l’ipotetica rosa dell’Inter Under-23 di Chivu in Serie C… se solo il Club avesse puntato su questo step di raccordo tra il Settore Giovanile e la Prima Squadra. Un’idea, questa, alla quale Massimo Tarantino, neo Direttore del Settore Giovanile, sicuramente dovrà iniziare a pensare insieme all’Amministratore Delegato Sport Beppe Marotta e al resto del management dell’Inter. Soprattutto in ottica liste. Il mesaggio è chiaro: la Prima Squadra dell’Inter per molti prodotti del Settore Giovanile oggi è ancora utopia. Ma l’Inter Under-23 non può più essere utopia, a prescindere da qualsiasi decisione presa in sede di calciomercato.