Inter Under-23, chi sarà l’allenatore? Un’opzione dal passato!

L’Inter Under-23 è il progetto che Oaktree sta mettendo in piedi per diminuire il gap con le squadre rivali in Serie A. La domanda che viene spontanea riguarda l’allenatore, la risposta viene dal passato.

PROGETTO – In questa stagione sono nate il Milan e l’Atalanta Under-23, ossia due squadre legate ai club di Serie A che partecipano ai campionati di Lega Pro. Il progetto si è rivelato vincente agli esordi con la Juventus, che oggi gode di notevoli talenti provenienti proprio dalla squadra B. La società nerazzurra vuole emulare la scelta vincente delle rivali e per questo Oaktree sta ideando le soluzioni per dar vita alla nuova Inter Under-23.

Inter Under-23, il possibile allenatore

ALLENATORE – Al vertice di Oaktree ci si è posti un obiettivo: presentare la squadra entro l’anno prossimo. Lo stadio è stato scelto e sarà il “Varesina Stadium” di Venegono Superiore, gli allenamenti verranno svolti invece ad Interello assieme a tutto il settore giovanile. Ovviamente non sarà facile portare a termine il progetto, anche perché in meno di un anno va costruita l’intera squadra e scelto l’allenatore. Riguardo a quest’ultimo un’idea c’è già e viene dal passato. Si tratta proprio di Cristian Chivu, che dal 2019 al 2024 ha lavorato con i giovani partendo dai più piccoli, passando da Under-17 e 18 e concludendo con tre anni in Primavera. Ha vinto un campionato ed ha cresciuto ragazzi di grande prospettiva, come Cesare Casadei o Giovanni Fabbian.