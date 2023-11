Inter, una vittoria contro tutto e tutti! Dubbi sulle scelte dell’arbitro

Che la partita di Bergamo dell’Inter sia stata viziata da errori arbitrali è più che oggettivo. Due errori di Sozza hanno rischiato di compromettere la vittoria contro l’Atalanta.

BEFFA – Nel giro di pochi minuti l’arbitro Sozza ha rischiato di rovinare i piani dell’Inter a Bergamo. La squadra di Simone Inzaghi ha vinto per 2-1 contro l’Atalanta e allungato sul Milan a 28 punti al primo posto a +6 proprio dai rossoneri. Il sabato è stato perfetto, anche se rimane l’amaro in bocca per la rete subita. Caduta l’imbattibilità di Yann Sommer in trasferta, che prima di ieri non aveva mai subito gol fuori da San Siro contro Cagliari, Empoli, Salernitana e Torino. Il motivo però è inusuale e ingiusto.

Inter, diversi episodi dubbi con l’Atalanta

CHE ERRORI! – Il gol di Gianluca Scamacca nasce da un fallo netto di Ademola Lookman, che con due mani sposta di forza Federico Dimarco facendolo cadere senza avere più contatto con il pallone. Il contatto è chiaramente irregolare, eppure Sozza giudica dal campo lasciando andare l’azione. Convalidata la rete, beffata l’Inter ancora dal direttore di gara. Poco dopo c’è un tocco di mano di Marteen de Roon a centrocampo, il giocatore era già ammonito e non è stato punito con l’espulsione. In questo episodio ci sono più dubbi, ma comunque la decisione è andata in favore dei bergamaschi.

GUSTO – Una partita cattiva, rude e piena di falli soprattutto dall’Atalanta. L’intervento di Lookman su Benjamin Pavard non è sicuramente volontario, ma il resto dei contatti sono veramente al limite. Soprattutto Kolasinac si è reso protagonista di diversi interventi non simpatici nel primo tempo. Questo però dà ancora più valore al successo dell’Inter: tre punti in uno scontro diretto contro una squadra che credeva di potersi avvicinare alla vetta. Ottimo risultato, scelte perfette del tecnico che sta costruendo un’Inter sempre più INZAGHIANA!