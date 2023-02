Inter, una sola volta due vittorie consecutive nel 2023. Problema

Il 2023 dell’Inter ha portato una Supercoppa Italiana, una semifinale di Coppa Italia, vittorie contro Milan, Napoli e Porto. Questo però non basta, gli stop in campionato sono troppi e Simone Inzaghi non fa registrare spesso filotti.

CONTINUI – Mai continui nel 2023. L’Inter vince con il Napoli, poi pareggia con il Monza. Si vince con il Milan, si perde con l’Empoli. Si vince con il Porto, si perde con il Bologna. Questo è il leitmotiv della stagione nerazzurra, che non riesce ad avere una stabilità. La costanza delle grandi squadre non appartiene all’attuale Inter, che soffre le partite ravvicinate e non riesce a confermarsi a distanza di pochi giorni. Da gennaio la compagine di Simone Inzaghi ha fatto registrare solo una volta due successi consecutivi in campionato, contro Cremonese e Milan. I filotti non arrivano, la sicurezza della qualificazione in Champions League non esiste più e vengono ormai dubbi sugli stimoli che i calciatori hanno. C’è estremo bisogno di alcuni successi in fila, le prossime gare con Lecce e Spezia sono l’occasione giusta.