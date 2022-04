Inter, una sola priorità a -8 dalla fine: Skriniar svela il pensiero dominante

L’Inter ha vinto sul campo della Juventus giocando una partita sporca e sicuramente non nelle sue solite corde. Tre punti pesantissimi in ottica scudetto, soprattutto dopo il pari del Milan a San Siro con il Bologna. Mancano otto partite alla fine del campionato e la priorità ormai è sola una: Skriniar lo dice a chiare lettere

PENSIERO DOMINANTE – L’Inter contro la Juventus ha portato a casa 3 punti pesanti e molto sofferti che ridanno linfa vitale in vista della volata scudetto con Milan e Napoli. Un trionfo, quello dell’Allianz Stadium, che a livello psicologico può dare una notevole spinta per svariati motivi: mancava da dieci anni, fa fuori quasi definitivamente la Juventus dalla lotta al titolo, mette pressione a chi sta davanti e dà nuove consapevolezze ad allenatore e squadra. Tanto si è detto dell’Inter vista a Torino: brutta, sporca, conservatrice e mai propositiva. Tutto vero. Un’Inter in controtendenza rispetto al consueto stile “inzaghiano”. Ma è proprio questo il punto: a otto partite dalla fine e con una situazione in classifica che vede i nerazzurri rincorrere, è tutto (o quasi) lecito. Saltano i discorsi su moduli, stile e ideologie: l’importante è portare a casa i tre punti. Lo dice chiaramente Milan Skriniar al termine di Juventus-Inter (vedi articolo): l’importante adesso è fare punti, non come si gioca. Il difensore nerazzurro fa dunque trapelare qual è il pensiero dominante nello spogliatoio dell’Inter: uno spogliatoio più unito che mai e proiettato al grande traguardo. Sarà quel che sarà, l’importante è dare tutto, in qualsiasi modo.