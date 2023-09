Inter, una novità assoluta contro la Salernitana! Inzaghi obbligato

L’Inter di Inzaghi a Salerno non sarà la stessa di quella vista contro il Sassuolo. Il tecnico nerazzurro, infatti, con un pensiero rivolto al Benfica, effettuerà probabilmente ben cinque cambi di formazione. Oltre a Klaassen, che va verso il debutto, un’altra sarà la novità assoluta, ovvero la coppia Sanchez-Thuram in attacco

IMPEGNI RAVVICINATI – L’Inter, dopo lo scivolone casalingo con il Sassuolo, è chiamata a reagire sul campo della Salernitana per difendere la prima posizione in classifica condivisa con il Milan. Simone Inzaghi non può non pensare anche alla sfida di Champions League con il Benfica, in programma martedì 3 ottobre a San Siro, altrettanto delicata dopo il pareggio all’esordio con la Real Sociedad. Il tecnico nerazzurro potrebbe dunque far rifiatare più di un elemento, compreso l’intoccabile per eccellenza, capitan Lautaro Martinez con Alexis Sanchez che andrebbe ad affiancare Marcus Thuram.

Inter, la coppia Sanchez-Thuram una novità assoluta ma la scelta è obbligata

Con l’infortunio di Marko Arnautovic, le rotazioni in attacco sono praticamente obbligate, a meno che Inzaghi non decida di adattare uno dei centrocampisti. Ma per ora non se ne parla. Se Lautaro Martinez ha bisogno di rifiatare, va da sé che il tandem offensivo sarà quello composto da Thuram e Sanchez. Il francese e il cileno sono una novità assoluta con il primo che qualche certezza in questo avvio di stagione l’ha data mentre il secondo rimane come sempre una variabile indecifrabile. Contro la Real Sociedad è entrato bene in campo mentre con il Sassuolo decisamente meno: il Nino Maravilla non è ancora al massimo ma le assenze impongono a Inzaghi di affrettare i tempi. Ma soprattutto di far riposare Lautaro Martinez, apparso molto stanco sia con il Sassuolo che con l’Empoli.