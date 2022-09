L’Inter e una leadership da ritrovare in campo: quale giocatore risponderà?

L’Inter per superare le sue crisi mentali ha bisogno di leader in campo. Al momento nessuno dei giocatori più quotati ha saputo prendere in mano le situazioni più spinose. Serve una svolta.

PROBLEMA DI TESTA – L’Inter nel derby ha mostrato tutti i suoi limiti di mentalità. Per un lasso di tempo di quaranta, quarantacinque minuti, cioè infinito, la squadra è come uscita dal campo. Incapace di reagire agli eventi avversi. Persino in balia degli avversari in certi momenti. Con un fatto da sottolineare: nessuno dei titolari è stato capace di prendere in mano la situazione in campo. Calmare le acque, prendersi delle responsabilità, indicare la via. Tutti sono stati travolti dalla mareggiata. E solo i cambi hanno portato a una reazione. Lasciando quindi aperto un dubbio per il prossimo futuro: chi risponderà in campo riprendendosi i gradi da leader?

ASSENZA PESANTE – Il problema della leadership è dato in primis dall’assenza di Romelu Lukaku. Lui doveva essere il riferimento assoluto, l’uomo a cui dare il pallone, lungo o corto che fosse, ai primi scricchiolii della squadra. Il belga però è attualmente infortunato. E starà fuori ancora qualche settimana. Lasciando l’Inter col suo problema. Un problema che si era già visto anche lo scorso anno, soprattutto nelle famose sette partite di crisi. A cui ora va trovata una soluzione.

LEADER CERCASI – Oltre all’assenza di Lukaku l’Inter paga una condizione fisica lontana dall’ottimale. Specialmente Milan Skriniar senza la sua carica fisica non è in grado di dare l’esempio come nei giorni migliori. Ma la stagione è iniziata e non aspetta nessuno. Serve comunque che qualcuno in campo trovi la forza per gestire i momenti negativi e il modo di affermarsi leader. In queste prime partite il giocatore che più ha dimostrato leadership è Denzel Dumfries. Non certo il giocatore col profilo di maggior spessore in rosa. Gli altri hanno più di qualcosa da farsi perdonare. Serve un passo in avanti e serve dai migliori. Per ritrovare l’Inter tutta.