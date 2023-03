Inter, un weekend di riposo prima del tour de force. Impegni in fila

L’Inter dovrà affrontare un mese di fuoco a breve, ma intanto i giocatori sono attesi da un weekend di riposo. Gli allenamenti ricominceranno la prossima settimana, il lavoro da fare è tanto.

LAVORO – Tanto lavoro da fare in casa Inter. Le ultime partite non hanno convinto nessuno, sia per il gioco che per i risultati ottenuti. La situazione in classifica preoccupa, il quarto posto è a rischio e si avvicinano anche gli impegni di coppa. Nella prima settimana la squadra di Simone Inzaghi dovrà affrontare la Juventus in Coppa Italia, poi in fila arriverà il Benfica in Champions League. Per una realtà dai problemi così chiari non sarà facile superare un calendario di questo genere. Il weekend di riposo dovrebbe aiutare i calciatori a schiarirsi le idee e recuperare fisicamente, poi inizierà il tour de force per preparare il momento più importante della stagione. Simone Inzaghi si gioca il suo futuro da allenatore (vedi articolo), così come molti giocatori in scadenza di contratto o in calo di fiducia (vedi articolo).