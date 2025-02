Inter, un ritorno al passato sul mercato! Il target degli acquisti

Giuseppe Marotta oggi ha rilasciato dichiarazioni importantissime in occasione dell’assemblea dei soci in casa Inter. Il presidente ha spiegato come si muoverà la dirigenza sul mercato e rappresenta un ritorno al passato.

FOCUS – Giuseppe Marotta non si è nascosto sul prossimo futuro dell’Inter. Il club lavorerà in maniera diversa e tornerà a fare quello che già ha fatto con Steven Zhang da presidente. O meglio, tornerà a focalizzarsi sui giocatori del futuro sul mercato. Gli investimenti saranno più oculati rispetto a quelli fatti con il vecchio presidente, ma Oaktree garantisce solidità e impone la linea verde per gli acquisti. Spazio alla gioventù, ad asset futuribili, come diversi anni fa erano Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Lautaro Martinez e altri ancora. Questi tre oggi sono i giocatori di maggior valore dell’Inter e la dirigenza non ha avuto paura di spenderci tanti soldi per ricavarne un guadagno successivamente. Guadagno non solo in termini economici, ma soprattutto in termini sportivi con i risultati raggiunti grazie a loro.

Inter, le nuove linee societarie sul mercato!

ACQUISTI DEL FUTURO – L’Inter non sarà soggetta a rivoluzioni in estate, non venderà decine di giocatori come accaduto nel mercato post-finale di Champions League. Oaktree non vuole ridurre le possibilità di vincere della squadra di Simone Inzaghi, che rimane forte e rimarrà tale nei prossimi anni. Cambierà semplicemente il target di acquisti: non più Francesco Acerbi, Mehdi Taremi o Piotr Zielinski, ossia giocatori di esperienza a parametro zero e con ingaggi elevati. La proprietà americana spinge per investire più in cartellini e meno in ingaggi, possibilmente guardando ai giovani in chiave futura. I nomi sono ben noti e saranno quelli su cui la dirigenza lavorerà nei mesi a venire: Nico Paz, Santiago Castro o il compagno Sam Beukema in difesa. Ci sono altri profili che la società sta seguendo, lo stesso Marotta lo ha detto in conferenza stampa in questo modo: «Siamo avanti con il futuro, Ausilio e i suoi stanno monitorando le varie situazioni». L’ambiente è pronto per il cambiamento, dalla prossima estate tutto sarà diverso! La speranza è che il “diverso” sia migliore degli ultimi anni già indimenticabili.