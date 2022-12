Inter, un po’ di nerazzurro nel ‘Boxing day’ all’italiana della Serie B

Mentre si aspetta la ripresa della Serie A, in Serie B si continua a giocare. Anche il 26 dicembre, in un vero e proprio boxing day in salsa tutta italiana. Con anche un po’ di Inter, vista la presenza di cinque giocatori nerazzurri in prestito nelle squadre del campionato cadetto.

BOXING DAY NERAZZURRO – Saranno cinque giocatori, in altrettante partite, a rappresentare indirettamente anche l’Inter nel boxing day della Serie B. Squadre in campo nel campionato cadetto il 26 dicembre. I giocatori nerazzurri in prestito impegnati saranno, in ordine di orario, Franco Carboni in Cagliari-Cosenza alle 15, Marco Pompetti in Südtirol-Modena alle 15, Giovanni Fabbian in Ascoli-Reggina alle 15, Samuele Mulattieri in Frosinone-Ternana alle 18 ed Eddie Salcedo in Bari-Genoa alle 20.30. Un po’ di Inter, quindi, per passare una giornata a tema calcistico dopo le ‘fatiche’ della tavola di Natale. In attesa di tornare a fare sul serio, dal 4 gennaio, in Serie A.