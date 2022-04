Inter, un passo alla volta. Spezia, Milan, Roma…poi il mercato

L’Inter deve lavorare con calma, con testa e soprattuto senza perdere la pazienza. Un passo alla volta. Prima serve pensare a questa stagione dove ci sono ancora due potenziali obiettivi in palio. E poi si penserà al calciomercato.

STEP – Step by step. L’Inter deve lavorare così, un passo alla volta. Gli obiettivi e i trofei in questa stagione sono ancora due da poter agguantare: Scudetto e Coppa Italia. Dopo l’archivio della stagione poi si penserà al calciomercato. Non prima. Se ci sarà la possibilità di chiudere qualche colpo a parametro zero ben venga ma l’attenzione di tutti, società in primis, deve essere su questa stagione senza farsi distogliere da voci di mercato, sia in entrata sia in uscita. L’Inter ha tutto per far bene: Inzaghi e i suoi collaboratori dovranno essere bravi a creare una sorta di bolla intorno ad Appiano Gentile.