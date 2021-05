Inter, un dato confermato: campioni d’Italia con la miglior difesa

MENO UNO AL TERMINE – La distanza di tre gol a una giornata dalla fine non dovrebbe vedere grandi ribaltoni. Chiaramente è necessario usare sempre il condizionale, perché anche contro l’ Udinese l’Inter dovrà dimostrare ancora una volta tutte le sue qualità. Anche quelle difensive, che hanno dato un grande contributo alla cavalcata verso lo Scudetto . Grazie alle prestazioni di Milan Skriniar , Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni , spesso impenetrabili in stagione. Servirà un ultimo sforzo per confermare quanto – ormai – è già al 99% sicuro: l’Inter è la miglior difesa della Serie A 2020-2021. Oltre che, ovviamente, campione d’Italia.

