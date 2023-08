Inter, un colpo in difesa per Inzaghi? Le condizioni necessarie

L’Inter deve ancora sciogliere il nodo Samardzic mentre per l’attacco è in arrivo Arnautovic dal Bologna. Oggi inoltre è il giorno di Carlos Augusto che ha svolto le visite mediche e a breve dovrebbe firmare. In seguito il club nerazzurro potrebbe mettere a segno un ultimo colpo in difesa ma ad una condizione

SRTRATEGIE – L’Inter di Simone Inzaghi non sa ancora se potrà contare su Lazar Samardzic che rimane una situazione in stallo: tra oggi e domani se ne saprà di più. Nel frattempo è quasi in chiusura il colpo in attacco, ovvero Marko Arnautovic dal Bologna mentre sulla corsia sinistra esce Robin Gosens ed entra Carlos Augusto dal Monza. In seguito l’Inter potrebbe ancora portare a termine un altro colpo in difesa, dove effettivamente c’è qualcosa fare, soprattutto sul braccetto di destra, ma devono verificarsi determinate condizioni.

Inter, arriva qualcuno in difesa? Tutto dipende da come Inzaghi reputerà l’attacco nerazzurro

L’Inter in difesa ha già aggiunto Yann Bisseck ma un altro colpo sarebbe necessario. Il punto è che devono verificarsi determinante condizioni. L’idea iniziale della dirigenza era quella di rinforzare l’attacco con un colpo low cost (Arnautovic a 8 milioni di euro più 1 o 2 di bonus, ndr) più un altro più costoso, ma solo se Joaquin Correa esce. L’argentino ora come ora non sembra interessato a lasciare Milano, anche perché le offerte latitano, e dunque il tesoretto riservato al secondo attaccante potrebbe essere dirottato sul difensore.