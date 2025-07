Inter, un cambio di modulo chiede lavoro extra a due elementi

In casa Inter si parla molto di cambiamenti tattici. Per questo bisogna sottolienare che con un nuovo centrocampo in particolare sarebbero due gli elementi chiamati a rivedere il loro gioco.

CAMBIO DI MODULO – Per l’Inter di Chivu si parla molto di moduli e tattica. Col nuovo allenatore infatti ci si aspetta l’avvio di un nuovo ciclo anche a livello di idee di gioco. E il rumeno sembra proprio l’elemento ideale per avviarlo, vista la sua grande capacità di adattarsi e cercare la tattica migliore a seconda degli uomini a sua disposizione. L’idea principale, vista anche al Mondiale per Club, è un passaggio da un 3-5-2 a un 3-4-2-1 o qualcosa di simile. Col cambiamento focale che è quello del centrocampo, da cinque a quattro elementi. E questo avrebbe una ripercussione immediata in particolare su due dei leader della squadra.

DA TRE A DUE – Il primo è Calhanoglu. L’elemento più chiacchierato dell’estate nerazzurra. Il turco nella sua carriera ha giocato praticamente ovunque da centrocampo in sù, ma negli ultimi anni ha svoltato la sua carriera trovando il suo ufficio nel ruolo di regista basso. Un ruolo strettamente legato a un centrocampo a tre, cioè a cinque contando i due esterni. Un passaggio a una mediana a due chiaramente non lo spaventa. Anche perché la frequenta abitualmente in nazionale. Ma il lavoro cambia. Gli spazi aumentano Serve muoversi di più. In verticale e in orizzontale. Con e senza palla. Meno palleggio forse, sicuramente meno sostegno nella prima impostazione e più attenzione alle coperture. Calhanoglu dovrà rivedere il suo gioco, probabilmente trovare più verticalità, sicuramente metterci un impatto fisico diverso. Un lavoro ancora più delicato considerando il secondo giocatore.

DA SOLO IN FASCIA – Parliamo di Federico Dimarco. L’esterno è uno dei titolari assoluti dell’Inter. Un elemento di riferimento in campo e nello spogliatoio. Ma è anche un giocatore che richiede equilibri particolari. Il 3-5-2 di Inzaghi negli anni è stato anche cucito sulle sue caratteristiche, fornendogli sostegno in entrambe le fasi in modo da permettergli di giocare per lo più sui suoi punti di forza. Il passaggio al 3-4-2-1 cambierebbe di molto questi equilibri. Il numero trentadue in un certo senso sarebbe molto più solo. Gli sarebbe richiesto un lavoro individuale decisamente più spiccato. Dovrebbe cavarsela da solo, in uno contro uno. In attacco e in difesa. E questo per Dimarco è spesso stato un problema. Dovrebbe gestire in modo diverso il suo attacco della fascia. Un problema che Chivu dovrà gestire.