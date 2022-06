Inter, un avviso: il mercato è lungo e due mesi senza partite sono tanti

Il calciomercato dominerà i prossimi due mesi. Due mesi senza calcio, dove solo le trattative riempiranno i giornali e le giornate dei media. Soprattutto nel mondo Inter servirà pazienza.

TEMPI LUNGHI – I tempi del calciomercato, si sa, sono dilatati. Formalmente l’inizio è il primo luglio e la fine il primo settembre. Ma se ne parla per tutti i mesi prima e per quelli dopo. E non solo. Con trattative e firme. In più in Italia molte questioni restano a sobbollire per i primi mesi per poi arrivare a cottura nelle ultime settimane. Se non giorni. L’estate di mercato, ai primi di giugno, è appena cominciata. Nulla è definitivo, siamo ancora alle voci esplorative e tutto deve ancora quadrare. Insomma, serve pazienza. Anche perché questa estate sarà particolare.

MESI LIBERI – Il motivo è semplice. A questa estate mancano i Mondiali. Fisicamente, visto che li hanno spostati a novembre/dicembre. Questo ha letteralmente lasciato un buco nel calendario. Giugno e luglio 2022 sono liberi. Totalmente. Con anche i soliti tornei estivi limitati al minimo dato che la stagione poi sarà lunghissima visto il viaggio in Qatar in mezzo. La Serie A inizia il 13 agosto. E per quanto sia presto questo significa due mesi pieni senza calcio di club. Con solo il mercato a riempire le giornate dei giornalisti e quindi degli appassionati di sport.

MERCATO AL TOP – Il futuro prossimo insomma sarà solo del mercato. Solo trattative, interviste, voci. Nulla di campo, il minimo anche dai ritiri visto che cominceranno solo a luglio. Il trionfo del mercato mediatico, a inseguire ogni voce e ogni sfumatura. Due mesi lunghi. Lunghissimi. Dopo i quali il calciomercato sarà solo a metà. Pazienza ragazzi. Tanta pazienza.