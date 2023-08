Inter, ultimo test e prove vista Monza: diversi spunti da osservare

Questa sera alle ore 20 l’Inter sarà impegnata contro l’Egnatia nell’ultimo test prestagionale, prima di debuttare in Serie A contro il Monza sabato prossimo a San Siro. Diversi gli spunti da osservare.

ULTIMO TEST – Si chiude questa sera la pre-season dell’Inter, con l’ultimo impegno in amichevole contro l’Egnatia. Poi si torna a fare sul serio, a partire dalla prima di Serie A a San Siro il prossimo sabato contro il Monza. Diversi gli spunti da osservare questa sera, a partire dall’attacco: il rientro di Lautaro Martinez dopo il sovraccarico muscolare per cui ha saltato la sfida con il Salisburgo, riporta il focus su un attacco ancora orfano di un attaccante. Simone Inzaghi avrà modo di lavorare ulteriormente all’intesa tra l’argentino e Marcus Thuram, dando poi spazio anche a Joaquin Correa che, nel giorno del suo compleanno, proverà a convincere ulteriormente il tecnico a puntare su di lui. Per l’Inter sarà curioso anche osservare il ruolo di Stefano Sensi, sempre più convincente in questo precampionato (ne sono la prova i gol con PSG e Salisburgo), ma sempre con la valigia in mano.

MECCANISMI DIFENSIVI – Altro spunto interessante in Inter-Egnatia sarà anche la difesa, non perfetta nel test di mercoledì contro il Salisburgo. Occhi puntati su Yann Sommer, che dovrà riscattare il debutto non perfetto, e anche sul possibile debutto di Emil Audero dopo l’arrivo dalla Sampdoria. In difesa, senza l’infortunato Francesco Acerbi, Simone Inzaghi proverà sicuramente quello che sarà il terzetto titolare anche in Inter-Monza di sabato. Senza tralasciare lo spazio che troverà anche Yann Bisseck, al momento indietro nelle gerarchie, ma che avrà la sua occasione per creare qualche grattacapo al tecnico.