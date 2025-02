Inter, ultimi dubbi in difesa! Inzaghi pronto a decidere

Ad Appiano Gentile si pensa a definire i dettagli prima della Juventus dell’ex Thiago Motta. Un dubbio continua ad attanagliare sia Simone Inzaghi che gli addetti ai lavori.

DUBBIO – A due giorni dal big match contro la Juventus, in casa Inter si pensa a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Il nome in cima alla lista, su cui desta più mistero, è quello di Francesco Acerbi. L’allenatore dell’Inter, come già ribadito ieri sera, scioglierà l’ultimo dubbio prima della partenza per Torino. Se da un lato Francesco Acerbi è tornato a pieno regime a San Siro contro la Fiorentina, allo stesso tempo anche Stefan de Vrij negli ultimi due mesi ha giocato in una maniera strabiliante e sarebbe la ciliegina sulla torta la titolarità contro la Juventus.

Inter, un occhio anche a Lazio-Napoli

ATTENZIONE – Un match che si preannuncia complicato, sia per la Juventus che ha perso qualche pezzo e allo stesso tempo anche per l’Inter che deve ritrovare la forma dopo un derby contro il Milan complicato e la sconfitta contro la Fiorentina del Franchi. Adesso però servirà quella marcia giusta per restare attaccato al Napoli che oggi andrà a giocare all’Olimpico contro la Lazio. La squadra di Baroni è stata l’unica squadra a vincere per due volte contro il Napoli di Conte. Oggi l’Inter spera arrivi la terza sconfitta con i laziali così da puntare al sorpasso.