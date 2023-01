Inter, le ultime scelte arbitrali destano grandi dubbi. Partite condizionate

Il rapporto tra l’Inter e gli arbitri si è notevolmente incrinato in questo gennaio pieno di dubbi. Le ultime due direzioni non hanno convinto e hanno portato a conseguenze non indifferenti. Micheal Fabbri colpevole ieri.

CONSEGUENZE – Le direzioni arbitrali non vanno sottovalutate, questo dev’essere chiaro. L’Inter ha pagato in modo anomalo gli errori di Juan Luca Sacchi, perdendo 2 punti nonostante la partita dovesse finire in altro modo. Il gol di Francesco Acerbi annullato a Monza non ha trovato alcuna spiegazione e ha condannato i nerazzurri al pareggio finale. Il designatore degli arbitri di Serie A Gianluca Rocchi non ha dato enfasi alla prestazione di Sacchi, ma questo non è affatto un segnale positivo (vedi articolo). Anche contro il Verona Michael Fabbri non ha brillato, la bocciatura è netta. Manca un’espulsione per Hien per doppia ammonizione dopo la trattenuta su Edin Dzeko e ci sono altri episodi controversi.

Inter, troppi episodi controversi

ERRORI – Il rigore non fischiato per fallo di mano di Hien sul tiro di Henrikh Mkhitaryan crea più di qualche dubbio, così come il gol annullato a Lautaro Martinez. Sono troppe le situazioni in cui non si prende una decisione conforme alla realta e questo preoccupa. Simone Inzaghi ha sottolineato il suo disappunto dopo il pareggio di Monza, ma la stampa ha spostato volontariamente l’attenzione sulla prestazione negativa dell’Inter. Il tecnico piacentino è stato criticato per le sue parole, ma non può passare in secondo piano ciò che sta accadendo ai nerazzurri. Il risultato della settimana scorsa rischia di influire e non poco sul campionato dell’Inter e proprio ieri il Verona è riuscito a rimanere in partita grazie agli episodi dubbi che non hanno premiato i nerazzurri. La gestione dei match deve cambiare. Il problema va preso in considerazione, sottovalutare come ha fatto Gianluca Rocchi non porta a risultati positivi.