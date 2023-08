Inter, cosa aspettarsi dall’ultima settimana di mercato: 1+2 (condizionato)

Manca circa una settimana alla fine del calciomercato, venerdì prossimo alle 20. Per l’Inter i colpi in entrata e in uscita non sono ancora terminati: ecco, quindi, cosa rimane da aspettarsi.

ULTIMA SETTIMANA – Una settimana (o meglio, otto giorni) alla fine del calciomercato. Quando finalmente si potrà tornare a concentrarsi soltanto sul calcio giocato. Non sarà una settimana tranquilla in casa Inter, con diversi colpi in entrata e in uscita ancora da definire. In primis resta da concludere ufficialmente l’arrivo di Alexis Sanchez a parametro zero. Un ritorno che è conseguenza dell’addio di Joaquin Correa, in procinto di passare ufficialmente all’Olympique Marsiglia.

DUE COLPI CONDIZIONATI – Per l’Inter, però, non è finita qui. Perché ci si può aspettare altro. Resta da concludere ufficialmente l’arrivo di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco. Il prima possibile, dal momento che sono solo tre i difensori disponibili a pieno regime per la sfida di lunedì contro il Cagliari, visti i problemi fisici di Francesco Acerbi e Matteo Darmian. In casa Inter non si vuole però forzare la mano, restando in attesa che i bavaresi chiudano il rimpiazzo del difensore francese.Ma non solo. Il punto interrogativo maggiore, probabilmente, per l’ultima settimana di mercato dell’Inter è quella che porta a Stefano Sensi. Il centrocampista ex Sassuolo – peraltro all’ultimo anno di contratto – è ancora in bilico tra la permanenza come sesto in mezzo e una cessione. Che dovrebbe poi portare al suo sostituto, in caso si concretizzasse. E, in questo senso, occhio al nome dello svincolato Roberto Pereyra. A meno di altre clamorose sorprese.