Inter-Udinese: Vidal sorpresa dal 1′? Conte lo vuole al centro del progetto

Arturo Vidal ha fatto il punto sul suo presente e futuro in una lunghissima intervista, rilasciata all’emittente TNT Data Sports. Il cileno si divide tra un presente, con un infortunio ancora da smaltire, e un futuro sempre più nerazzurro

RITORNO – Vidal potrebbe essere la sorpresa di Inter-Udinese. Il cileno non mette piede in campo dall’8 marzo scorso, in cui giocò 52′ contro l’Atalanta. Poi fu costretto ad uscire dal campo per l’acuirsi del problema al ginocchio (come confessato da lui stesso in un’intervista). Ora, però, è stato proprio Vidal a confessare che il suo infortunio è praticamente alle spalle. E l’impiego contro i friulani, per uno spezzone di partita, non è da trascurare.

FUTURO – Conte ha gestito in maniera peculiare e cauta il recupero di Vidal, post operazione al ginocchio. Il tecnico nerazzurro, consapevole delle valide alternative in quel reparto, ha preferito non correre rischi. Inter-Udinese potrebbe rappresentare il primo tassello di un nuovo corso nerazzurro per il cileno. Il suo futuro è ancora legato a questo club: lo dice il suo contratto (fino al 2022, con opzione per una terza stagione), ma lo dice anche lo stesso Vidal (vedi articolo). Nonostante gli alti e bassi di questa stagione, l’ex Bayern Monaco è pronto a riscattarsi già da domenica prossima.