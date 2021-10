Inter-Udinese, dall’ultima di Hakimi in nerazzurro alla ‘prima’ di Dumfries

Dumfries si candida per un posto da titolare in Inter-Udinese. Partita che nella scorsa stagione ha rappresentato una grande gioia con la festa scudetto, ma anche l’ultima apparizione in nerazzurro di diversi protagonisti, tra cui Hakimi.

PARTENZE – Lo scorso 23 maggio si è giocata Inter-Udinese, l’ultima giornata del campionato 2020/21 (vedi articolo). Non è stata una partita qualsiasi. Innanzitutto perché, al termine del match, i nerazzurri hanno ricevuto il trofeo dello scudetto e hanno dato il via alla festa dopo una stagione trionfale. Ma non solo, è stata anche l’ultima apparizione con la maglia dell’Inter di tre grandi protagonisti di quella cavalcata. Achraf Hakimi e Romelu Lukaku prima delle rispettive cessioni e Christian Eriksen prima del grave problema che l’ha colpito durante gli Europei (vedi dichiarazioni). È stata anche l’ultima panchina nerazzurra di Antonio Conte prima della separazione di questa estate. Insomma, è stato un match da ricordare, sia per la grande celebrazione che per i pesanti addii.

RIPARTENZA – Domani, alle 12:30, l’Inter affronterà di nuovo l’Udinese (vedi approfondimento). Questa volta non c’è una coppa da alzare dopo il triplice fischio dell’arbitro, ma ci sono tre punti da conquistare per non perdere terreno dalle due squadre in vetta alla classifica. Può e deve anche essere la partita ideale per Denzel Dumfries per scrollarsi finalmente di dosso tutte le insicurezze di questo avvio di stagione e le pesanti critiche ricevute dopo il match con la Juventus. L’esterno olandese è il favorito per il posto da titolare a destra e per lui potrebbe essere a tutti gli effetti un nuovo inizio (vedi articolo). Un nuovo debutto in nerazzurro. Un’occasione per ripartire da zero proprio contro quella che è stata l’ultima squadra italiana affrontata da Hakimi, il suo illustre predecessore. Per Dumfries è arrivato il momento di prendersi l’Inter.