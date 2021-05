Inter-Udinese, turnover in mezzo: un’altra occasione per Vecino

CAMBI IN MEZZO – In Inter-Udinese il centrocampo di Conte cambierà. Circa come si è visto con Sampdoria e Roma , prima del ritorno dei titolarissimi contro la Juventus. Il primo motivo è semplice: Brozovic sarà squalificato. Questo con ogni probabilità sposterà Eriksen in cabina di regia , coi posti da interni da assegnare. Un fatto che fa rima con un nome preciso. Quello di Matias Vecino.

