Inter-Udinese sfida di testa: squadre al top per gol segnati così

Inter e Udinese hanno un punto di forza in comune. Entrambe le squadre infatti sono tra le migliori in Serie A per gol segnati di testa.

ATTACCHI DIVERSI – Inter e Udinese sono due squadre molto lontane dal punto di vista dei gol segnati. I nerazzurri infatti sono a più del doppio delle reti dei bianconeri: 84 contro 41. C’è però un dato che accumuna due squadre apparentemente tanto distanti. Ed è quello dei gol segnati di testa.

FORZA COMUNE – L’Inter è la miglior squadra del campionato per quanto riguarda i gol segnati in questo specifico modo. In totale parliamo di 14 reti trovate di testa. L’Udinese però non è così lontana. In Serie A infatti è al quinto posto, con 9 gol. Un numero notevole, soprattutto se lo mettere in relazione al totale dei gol segnati che abbiamo citato sopra. Le rispettive difese insomma sono avvisate: la minaccia principale è quella aerea.