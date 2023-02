Inter-Udinese, serve concentrazione: gara ostica contro la squadra di Sottil

L’Inter scenderà in campo a San Siro nella serata di domani contro l’Udinese. La squadra di Simone Inzaghi deve dimostrare di avere la giusta concentrazione e la giusta carica, dal momento che il gruppo di Andrea Sottil ha già dimostrato di riuscire a creare problemi ai nerazzurri. La gara porta con sé insidie e non è da sottovalutare.

CONCENTRAZIONE − L’Inter ospiterà nella serata di domani a San Siro l’Udinese. Il fischio d’inizio è previsto alle 20:45 e Simone Inzaghi sta ragionando sugli ultimi dubbi di formazione, così da poter schierare in campo i suoi giocatori migliori (vedi articolo). È fondamentale raccogliere e dimostrare di avere la giusta concentrazione. Ma anche di dotarsi di ottima forza di volontà perché, purtroppo, la squadra nerazzurra ha dimostrato che giocare a San Siro non è da solo un fattore che basta per regalare spettacolo al proprio pubblico (come accaduto contro l’Empoli dopo la vittoria della Supercoppa Italiana). Saranno necessari i gol, con un reparto offensivo che dovrà dimostrare di lavorare in maniera fluida, e sarà necessario scendere in campo con la voglia di giocare un calcio all’altezza dell’Inter. Così come dei suoi sostenitori.

Inter−Udinese, occhio alle trappole: la squadra di Sottil ha già dimostrato di essere ostica

NIENTE PASSI FALSI −I tifosi e tutto l’ambiente Inter non sono perciò disposti ad assistere a nuove battute d’arresto. La squadra deve, quindi, assumersi le proprie responsabilità e deve dimostrare di essere unita. Compattata dalla voglia di far vedere di che pasta è fatta. Anche perché già la partita di andata di questa stagione contro l’Udinese ha lasciato l’amaro in bocca, quando l’iniziale 0-1 registrato grazie al gol di Nicolò Barella è stato alla fine ribaltato in un 3-1 pesantissimo, praticamente allo scadere del match. La squadra di Andrea Sottil può essere ostica, l’ha mostrato. L’Inter lo sa ed è per questo che Simone Inzaghi dovrà riuscire ad infondere nei suoi la giusta carica (vedi articolo). Servirà una prestazione corale, come quelle messe in scena contro Napoli, Atalanta, Milan e non solo.