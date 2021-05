Inter-Udinese, senza Brozovic pronto Eriksen in cabina di regia?

CARATTERISTICHE – Eriksen è perfetto in cabina di regia: il danese possiede le qualità e la visione di gioco necessarie abbinate ad un notevole sangue freddo. Il danese, inoltre, è cresciuto anche in fase di non possesso, rendendosi spesso protagonista di importantissimi recuperi di palla. La crescita del danese e la sua integrazione nel sistema dell’Inter di Conte, è, di certo, una delle migliori notizie dell’annata nerazzurra.

ULTIMA – Inter-Udinese è il match che chiude il campionato dei nerazzurri. Per la sfida contro i bianconeri, Conte, dovrà fare a meno di Brozovic , squalificato, e di Barella , recentemente operato al setto nasale. Senza due dei fulcri del centrocampo, il tecnico nerazzurro sarà costretto a disegnare una mediana inedita. Al posto del croato, davanti alla difesa, dovrebbe esserci Eriksen : il danese, ormai stabilmente titolare, è già stato provato nel ruolo di “vice-Brozovic”. Accanto a lui dovrebbero scendere in campo Vecino, protagonista in questo finale di stagione, ed uno tra Sensi e Gagliardini. Si andrebbe a formare, quindi, una linea di centrocampo inedita.

