Inter-Udinese, Lukaku confermato in attacco: ecco perché sarà titolare

L’Inter ha bisogno di ritrovare il gol e per farlo non può dipendere solamente da Lautaro Martinez. Contro la Sampdoria la difficoltà di rendersi pericolosi sotto porta è stata evidente per i nerazzurri e c’è ora bisogno di invertire questa rotta. Simone Inzaghi punta ancora su Romelu Lukaku: ecco perché partirà lui titolare al fianco dell’attaccante argentino contro l’Udinese.

TITOLARITÀ − L’Inter si sta preparando per scendere in campo contro l’Udinese a San Siro nella serata di sabato. Questa stagione è stata caratterizzata da tanti, troppi, alti e bassi e dopo il passo falso del pareggio contro la Sampdoria i nerazzurri non possono permettersi di sbagliare ancora. Anche perché le altre alle spalle scalpitano per ottenere un posto in Champions League e le distanze sono ravvicinate. Simone Inzaghi ha avuto e sta avendo una settimana circa per lavorare al meglio con i suoi e sta perciò ragionando in modo mirato sulle scelte di formazione. A questo proposito si va verso una nuova titolarità per Romelu Lukaku, dal 1′ al fianco di Lautaro Martinez (vedi articolo).

Inzaghi dà ancora fiducia a Lukaku: in coppia con Lautaro Martinez contro l’Udinese

MOTIVI − Romelu Lukaku, quindi, si prepara per riscendere in campo dal 1′ contro l’Udinese. Al fianco di un highlander come Lautaro Martinez. L’Inter ha bisogno di vincere e di portare a casa tre punti fondamentali per la classifica di Serie A. Così Simone Inzaghi sta pensando di dare ancora fiducia all’attaccante belga che, superata la questione lite in campo con Nicolò Barella (vedi articolo), è chiamato a concentrarsi sulla propria condizione fisica. E soprattutto a tornare a segnare. Anche perché, quando Lautaro Martinez non riesce ad incidere sotto porta, l’Inter fatica a trovare il gol e a vincere. E questa è un problema a cui si deve necessariamente trovare una soluzione. Il tecnico spinge allora su Big Rom, impiegandolo nuovamente in coppia con il compagno argentino, per fargli ritrovare la fiducia nelle proprie possibilità e qualità. D’altronde, in questo modo, resta anche l’arma in corso di un giocatore come Edin Dzeko, che non solo può rifiatare ma può anche subentrare per smuovere un po’ gli equilibri e le eventuali inerzie che possono venire a crearsi contro una squadra ostica come l’Udinese.