Inter-Udinese, Inzaghi non perde di vista Dumfries: rilancio per 2 motivi

Inter-Udinese potrebbe essere la partita del rilancio di Dumfries dal 1′ (vedi articolo). L’esterno olandese nelle ultime uscite non è stato sicuramente perfetto, con l’ingenuità nei minuti finali di Inter-Juventus che ha di fatto tolto la vittoria ai nerazzurri proprio quando sembrava ormai cosa fatta. Il giocatore però ha voglia di fare, di rimediare e migliorare. Il gesto di D’Ambrosio racconta molto

TURNOVER – Inter-Udinese è la sfida in programma domenica a San Siro alle ore 12.30, valida per l’undicesima giornata di Serie A. Dopo il turnover con l’Empoli, Simone Inzaghi pensa di fare la stessa cosa contro i bianconeri di Luca Gotti. Se a riposare in attacco nel precedente match è stato Edin Dzeko, ora potrebbe toccare a Lautaro Martinez. In difesa rientra Milan Skriniar dal 1′ e in panchina si accomoda Stefan de Vrij, al suo posto Andrea Ranocchia. In mezzo uno tra Marcelo Brozovic e Nicolò Barella potrebbe (e dovrebbe) rifiatare. Sugli esterni salgono le quotazioni di Denzel Dumfries, assente contro l’Empoli.

RILANCIO – L’olandese è reduce dall’ingenuità contro la Juventus, costata di fatto 2 punti preziosissimi e pesantissimi all’Inter. Un episodio che rischia di pesare e non poco sulle spalle di Dumfries, che deve ancora adattarsi alla Serie A. Il gesto di Danilo D’Ambrosio, che ha dedicato il gol con l’Empoli proprio al compagno, racconta molto della filosofia nerazzurra. Perché Inzaghi ha bisogno di tutti e crede fermamente nella forza del gruppo. Dumfries ha bisogno di giocare principalmente per due motivi: adattamento e fiducia. Il primo va trovato nel minor tempo possibile, la seconda non deve mancare e si può acquisire solo con tanta pratica. In questo momento Matteo Darmian offre maggiori garanzie, ma Inzaghi non può permettersi di perdere di vista nessuno. Perché prima o poi c’è bisogno di tutti.