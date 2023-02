Inter, l’Udinese ha uno specifico punto di forza: sfida da non sottovalutare

Nell’anticipo del sabato sera l’Inter si scontrerà contro l’Udinese per la partita valida per la giornata numero ventitre di Serie A. I nerazzurri non possono assolutamente sottovalutare gli ospiti, che hanno un importante punto di forza.

FORZA – Gli anni passano, i giocatori partono ma l’Udinese rimane una squadra estremamente fisica. L’Inter ha già dimostrato di soffrire squadre di giocatori alti e fisici, la partita di domani potrebbe essere insidiosa. Una rosa che si può permettere due difensori su tre sopra il metro e novanta, con centrocampisti poco mobili ma molto duri. Da Walace a Sandi Lovric fino a Tolgay Arslan, favorito per partire dal primo minuto (vedi articolo). In attacco c’è poi Beto, giocatore da un metro e novantaquattro di altezza che tiene un intero reparto in solitaria. Trovare gli spazi contro una squadra del genere sarà difficile, l’Inter dovrà affidarsi all’estro dei suoi uomini più tecnici, come Nicolò Barella e Federico Dimarco.