Inter, l’Udinese ha palesato un problema. Inzaghi non trova l’equilibrio

La partita di questo sabato con l’Udinese di Andrea Sottil ha palesato evidenti problemi nell’Inter. Simone Inzaghi non riesce a trovare una soluzione, questi ultimi sono presenti da inizio anno ma non dipendono solamente dal tecnico.

EQUILIBRIO – Gli equilibri, quelli mai trovati da Simone Inzaghi per la sua Inter. Il tecnico piacentino non riesce ancora a risolvere la situazione che ormai persiste da inizio anno. La squadra nerazzurra subisce contropiedi continuamente, non sembra essere in grado di controllare la partita in tranquillità. L’Udinese questo sabato ha palesato ancor di più la questione: il primo contropiede subito ha portato al primo tiro avversario e al conseguente gol di Sandi Lovric alla fine dei quarantacinque minuti. Il secondo si è quasi tramutato in rete, solamente la scelta sbagliata di Isaac Success ha permesso a Samir Handanovic di non raccogliere ancora una volta la palla nel sacco. Contro il Porto il rischio di subire le ripartenze dei portoghesi è importante. Gli esterni sono pericolosi e Inzaghi dovrà bloccare le possibilità della squadra di Sergio Conceicao.