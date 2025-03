In Inter-Udinese ‘due osservati speciali’: futuro nel presente

Inter-Udinese si disputerà stasera 30 marzo alle ore 18 allo Stadio San Siro. In occasione del match, i nerazzurri potranno osservare da vicino due propri desideri di mercato per l’estate.

IL PUNTO – Inter-Udinese è un incontro che i nerazzurri non possono permettersi di sbagliare. Con il Napoli a -3 e l’Atalanta a -6, la formazione allenata da Simone Inzaghi ha come unico obiettivo quello di provare a incrementare il proprio vantaggio sulle dirette inseguitrici, sfruttando il fattore relativo alle sfidanti delle due rivali. I partenopei affronteranno il Milan, mentre i bergamaschi saranno ospiti della Fiorentina. In questo scenario, anche se i friulani potrebbero apparire come meno pericolosi in prima battuta, è però necessario non partire dall’assunto di essere ampiamente favoriti per la vittoria finale. Perché questa è la mentalità che non consente di produrre risultati, come l’Inter sa bene.

Inter-Udinese, attenzione focalizzata su Bijol e Solet

DUE OSSERVATI – In Inter-Udinese la dirigenza nerazzurra avrà un occhio di riguardo per due calciatori dei friulani presenti sul proprio taccuino per l’estate. Il riferimento è chiaramente a Jaka Bijol e Omar Solet, due dei difensori dal miglior rendimento in questa stagione di Serie A. Il primo, recentemente espressosi sull’interesse dei meneghini per il suo profilo, ha sottolineato di essere lusingato per questa situazione di mercato.

APPENA ARRIVATO – Per il secondo, giunto in Friuli a parametro zero a gennaio, non sarebbe necessario un esborso economico elevato. Con 15-20 milioni di euro, infatti, l’Inter avrebbe la possibilità di portare il classe 2000 alla corte di Inzaghi. Con un occhio al match e un altro ai due talenti dell’Udinese, la dirigenza nerazzurra vivrà dunque una sfida dalle molteplici sfumature.