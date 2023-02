Inter-Udinese 3-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Udinese ha visto l’atteso ritorno al gol di Lukaku, che ha aperto il 3-1 di ieri sera. Oltre all’attaccante, perfetto (grazie all’intervento del VAR) dal dischetto, c’è da segnalare anche qualche dato statistico sul rientro di Handanovic.

ZERO – Le parate di Samir Handanovic nella sua prima presenza del 2023. L’unico tiro in porta dell’Udinese è finito in gol, quello di Sandi Lovric, l’altra conclusione verso lo specchio l’ha murata Denzel Dumfries (di Isaac Success appena prima il nuovo vantaggio dell’Inter).

TRE – I rigori assegnati all’Inter in questa Serie A (ma anche in stagione, non essendocene nelle altre competizioni). Romelu Lukaku è diventato il terzo diverso a tirare, dopo le reti di Lautaro Martinez nel 3-4 alla Fiorentina del 22 ottobre e Hakan Calhanoglu nel 6-1 al Bologna del 9 novembre (l’ultimo).

SEDICI – I rigori calciati da Lukaku con l’Inter, che complice la ripetizione ha potuto proseguire il suo percorso netto di altrettante realizzazioni. L’ultimo tirato risaliva al 15 maggio 2021, contro la Juventus (peraltro da già campioni).

VENTUNO – I mesi dopo cui Lukaku è tornato a segnare in casa in Serie A. Curiosamente si trattava anche lì di un Inter-Udinese, il 5-1 del 23 maggio 2021 nell’ultima presenza (all’ultima giornata) prima del trasferimento al Chelsea. Quello di ieri è il terzo gol stagionale, dopo le marcature al Lecce (in trasferta il 13 agosto, prima rete dell’intera annata dell’Inter) e al Viktoria Plzen (il 26 ottobre a Milano ma in Champions League).

CENTOQUARANTA – I giorni di assenza dai campi per Handanovic, che prima di Inter-Udinese non giocava dall’1-2 contro la Roma dell’1 ottobre. In nerazzurro non gli era mai successo (contando anche le pause fra le stagioni), in generale non gli capitava dal 2005-2006 (fra il 18 settembre, era al Treviso, e il 14 maggio nell’unica presenza alla Lazio).